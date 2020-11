Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Unfallflucht L172 - Zeugen gesucht

FreiburgFreiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Titisee-Neustadt;]

Am 12.11.2020, gegen 06.45 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Mann mit seinem Transporter die L172 von Neustadt kommend in Richtung Eisenbach. In einem Waldstück kam ihm in einer Kurve ein weißer Sprinter auf seiner Fahrspur entgegen. Um eine frontale Kollision zu verhindern, wich der 21-jährige Fahrzeuglenker nach rechts aus. Die beiden Fahrzeuge streiften sich allerdings noch an den Außenspiegeln. Der in Richtung Neustadt fahrende Sprinter setzte seine Fahrt unvermindert fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Über die Höhe des Sachschadens können bislang keine Angaben gemacht werden.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07651/9336-0 zu melden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

L.A. 07651/9336-0

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell