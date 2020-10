Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der PI Leer/Emden am Samstag, 31.10.2020

LeerLeer (ots)

Moormerland- Sehr starke Rauchentwicklung- In der vergangenen Nacht gegen 03 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Nachbar eine starke Rauchentwicklung aus einem Haus in der Königstraße. Im weiteren Verlauf wurde die Feuerwehr und die Polizei alarmiert. Seitens der Feuerwehr wurde die Haustür mit technischem Gerät geöffnet, da die Bewohner auf Klingeln und Klopfen nicht reagierten. Aus der stark verrauchten Wohnung evakuierte die Feuerwehr einen 41jährigen Mann und seine 6jährige Tochter. Beide Personen wurden mit einer Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gefahren. Polizeiliche Ermittlungen zur Brandursache ergaben, dass zwei vergessene Kochtöpfe auf einem eingeschalteten Herd ursächlich waren. Ein Gebäudeschaden entstand nicht. Die Feuerwehr lüftete die betroffene Wohnung mit Lüftungsgerät. Die Polizei leitete weitere Ermittlungen zur Brandursache ein.

Moormerland -Fahren ohne Fahrerlaubnis - Heute Morgen gegen 05:20 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Königstraße einen Pkw der Marke Mercedes. Hierbei wurde festgestellt, dass der 18jährige Fahrer aus Warsingsfehn nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ferner hatte der junge Mann andere, nicht zugeteilte Kfz- Kennzeichen an dem Pkw angebracht, um eine Zulassung vorzutäuschen. Zusätzlich konnte die Polizei feststellen, dass eine Beeinflussung durch Drogen vorlag. Hierzu wurde eine Blutprobe durchgeführt. Abschließend erfolgte die Sicherstellung vom Pkw Schlüssel und der Kfz- Kennzeichen. Gegen den jungen Moormerländer wurde ein umfangreiches Strafverfahren eingeleitet.

Emden- Fahren unter Drogeneinfluss - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am gestrigen Abend gegen 20:35 Uhr in der Geibelstraße wurde festgestellt, dass ein 20jähriger Emder unter Drogeneinfluss stand. Ein Drogenschnelltest bestätigte letztendlich den dringenden Tatverdacht, dass der Emder seinen Pkw Ford, Typ Kuga in einem berauschenden Zustand führte. Eine Blutprobe wurde durchgeführt und die Pkw Schlüssel verblieben in amtlicher Verwahrung. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Nicht verborgen blieb der Polizei bei der Kontrolle, dass der ebenfalls 20jährige Beifahrer mit Wohnsitz in Emden im Besitz von einer geringen Menge Marihuana und Cannabis war. Das Betäubungsmittel wurde beschlagnahmt. Auch hier leitete die Polizei ein Strafverfahren ein.

Emden- Einbruch in Gartenlaube - In der Zeit von Sonntag, 27.September 2020 bis Freitag, 30.Oktober 2020 kam es in einer Kleingartenkolonie in der Bolardusstraße zum Einbruch in eine Gartenlaube. Nach Aussage des geschädigten Kleingärtners, der die Tat erst am gestrigen Freitagnachmittag bemerkte, wurde durch einen derzeit unbekannten Täter diverses Werkzeug und andere Gegenstände im Wert von über 350 Euro entwendet. Die Polizei in Emden bittet um etwaige Hinweise zu dieser Tat.

Emden - Diebstahl auf Baustelle - In der Nacht von Donnerstag, 29.Oktober 2020 auf Freitag, 30.Oktober 2020 kam es durch einen unbekannten Täter zum Diebstahl von Werkzeug auf einer Baustelle in der Erich-Maria- Remarque Straße in Emden. Im Rahmen der ersten polizeilichen Ermittlungen wurde festgestellt, dass einige Akkuschrauber und Bohrmaschinen aus einer verschlossenen Aufbewahrungskiste entwendet wurden. Die geschädigte Firma für Heizungstechnik aus Weener/Ems bezifferte den Schaden mit 2500 Euro. Auch in dieser Sache bittet die Polizei Emden um Hinweise aus der Bevölkerung.

Emden -Einbruch in Schuppen - Ebenfalls in der Nacht von Donnerstag, 29. Oktober 2020 auf Freitag, 30. Oktober 2020 wurde durch einen unbekannten Täter ein Fenster von einem Holzschuppen an der Nesselander Seeschleuse aufgebrochen. Im Gebäude wurde nach verwertbaren Gegenständen gesucht, jedoch wurde nach Aussage der geschädigten Firma nichts entwendet. Die Polizei nahm vor Ort die Ermittlungen auf und leitete ein Strafverfahren ein. Hinweise zu dieser Straftat bitte an die Polizei in Emden.

