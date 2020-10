Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 30.10.2020

PI Leer/EmdenPI Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfall mit Kind++Verkehrsunfallflucht++

Moormerland - Verkehrsunfall mit Kind Moormerland - Am gestrigen Tag kam es um 15:50 Uhr in der Koloniestraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kind. Eine 60-jährige Frau aus Moormerland befuhr mit ihrem Pkw Renault die Koloniestraße in Richtung Veenhusen, als in Höhe eines Supermarktes ein 12-jähriger Junge aus Moormerland plötzlich die Fahrbahn überquerte. Das Kind wurde frontal vom Pkw erfasst und schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei möchte in diesem Zusammenhang das vorbildliche und besonnene Verhalten der Ersthelfer vor Ort loben. Diese hatten die Erstversorgung des Kindes und der Frau übernommen und den Notruf abgesetzt.

Leer - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht! Leer - Am heutigen Tag ereignete sich gegen 09:25 Uhr auf der Hauptstraße ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Verursachers. Ein 53-jähriger Mann aus Delmenhorst befuhr mit seinem Lkw die Hauptstraße stadteinwärts, als ein entgegenkommender Pkw auf seine Fahrspur geriet und den Lkw seitlich berührte. Bei dem Pkw soll es sich um einen dunklen Mercedes gehandelt haben. Der bisher unbekannte Verursacher setzte seine Fahrt stadtauswärts fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden

Frauke Bruhns

Telefon: 0491-97690104

E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell