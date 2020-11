Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Malterdingen: Verkehrsunfallflucht auf der L113 - Zeugenaufruf

FreiburgFreiburg (ots)

Am Donnerstag, den 12.11.2020, gegen 09:20 Uhr, kam es auf der L113 zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Kleintransportern. Ein bislang unbekannter weißer Kleintransporter war von Malterdingen kommend in Richtung Freiamt auf der L113 unterwegs und geriet kurz vor der Kreuzung Bombach / Heimbach in einer leichten Linkskurve nach links und streift hierbei einen entgegenkommenden Kleintransporter am linken Außenspiegel. Der Außenspiegel wurde durch die Kollision beschädigt, es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300 EUR. Der bislang unbekannte, unfallbeteiligte weiße Kleintransporter entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Emmendingen (Tel.: 07641 / 582-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich mit dem Polizeirevier Emmendingen in Verbindung zu setzen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Florian Hoch

Telefon: 0761 / 882-1016

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell