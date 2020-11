Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Endingen: Verkehrsunfall im Kreisverkehr L113 - Zeugenaufruf

FreiburgFreiburg (ots)

Am Donnerstag, den 12.11.2020, gegen 11:30 Uhr, kam es im Kreisverkehr der L113 (Richtungen Riegel / Kenzingen / Forchheim / Endingen) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem weißen Lkw-Zugfahrzeug mit blauem Auflieger, welcher mit einem Pkw und zwei Kleintransportern beladen war, und einem roten Opel.

Am Auflieger entstand Sachschaden am hinteren linken Rücklicht. Der rote Opel wurde am vorderen rechten Stoßfänger beschädigt. Der Unfallhergang konnte wegen widersprüchlicher Aussagen der Unfallbeteiligten bislang nicht ermittelt werden.

Daher werden Zeugen dieses Verkehrsunfalls gebeten, sich mit dem Polizeirevier Emmendingen (Tel.: 07641 / 582-0) in Verbindung zu setzen.

