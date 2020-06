Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Pkw in Ganderkesee aufgebrochen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Wochenende durch einen Einbruch in einen Pkw in Ganderkesee entstanden.

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von Samstag, 27. Juni 2020, 18:30 Uhr, bis Sonntag, 28. Juni 2020, 06:20 Uhr, einen schwarzen BMW auf, der in der Grüppenbührener Straße in Ganderkesee abgestellt war. Dafür wurde zuvor eine Scheibe des Pkws eingeschlagen. Im BMW wurden Lenkrad, Navigationsgerät und ein Head-Up-Display demontiert und entwendet. Der Schaden wurde auf ungefähr 2.000 Euro beziffert.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen geben können, werden gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen (719565).

