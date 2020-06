Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeikommissariat Nordenham: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fußgänger und Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Delmenhorst (ots)

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fußgänger

Am Samstag, 27.06.2020, 22:05 Uhr, kommt es auf der Strandallee in Nordenham zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorroller und einem Fußgänger. Ein 47-jähriger Nordenhamer Rollerfahrer befuhr die Strandallee vom Unionspier kommend in Richtung Bahnhof, als er auf eine Personengruppe traf, die sich quer zur Fahrbahn aufgestellt hatte und dort offensichtlich eine Kiste Bier verzehrte. Aufgrund der Nässe konnte er nicht mehr rechtzeitig bremsen und versuchte, der Gruppe auszuweichen. Hierbei prallte er gegen einen 38-jährigen Nordenhamer aus der Gruppe, der hierbei schwer verletzt wurde. Es wurden Verfahren gegen den Rollerfahrer als auch gegen die Personengruppe eingeleitet.

Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Am Samstag, 27.06.2020, gegen 23:00 Uhr, befuhr ein 28-jähriger tschechischer Landsmann mit seinem PKW die Braker Straße in Stadland und fuhr sich auf der dortigen Berme fest, die hierbei beschädigt wurde. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Unfallverursacher unter Alkoholeinwirkung ( Atemalkoholkonzentration 1,78 Promille ) stand. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe veranlasst und aufgrund der begangenen Taten wurde eine Sicherheitsleistung zur Sicherstellung des Strafverfahrens von dem Unfallverursacher einbehalten.

Angaben zur Schadenshöhe können noch nicht gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle i.V. PHK van Knippenberg

Telefon: 04221-1559 116

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell