Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Fahren ohne Fahrerlaubnis - Waghalsige Flucht vor Polizeikontrolle - Verdacht Straßenverkehrsgefährdung - Zeugenaufruf

FreiburgFreiburg (ots)

Landkreis Lörrach

Stadt Weil am Rhein

Am Abend des 13.11.2020, gegen 21:35 Uhr kam es in Weil am Rhein, in der Gartenstadt zum Hinweis eines Anwohners. Er teilte mit, in seinem Garten sei eine nicht zugelassene Motocross-Maschine abgestellt und kurz darauf wieder von seinem Grundstück genommen worden. Anschließend sei die Maschine in unbekannte Richtung weggefahren worden.

Wenige Minuten später, als eine Polizeistreife bereits im Nahbereich war, konnte die Maschine durch die Streife gesichtet werden. Darauf befanden sich nun, der Fahrer mit einem weißen Motocross Helm und ein Sozius ohne Helm. Bei Erkennen der Streife fuhr der Motorradfahrer in halsbrecherischer Fahrweise über die Bannstraße in Richtung Hauptstraße davon.

Im weiteren Verlauf überquerte der Fahrer die Hauptstraße in Richtung Poststraße und wäre hierbei aufgrund Schräglage beinahe mit seinem Fahrzeug und dem Sozius gestürzt. Aufgrund der rücksichtlosen und grob verkehrswidrigen Fahrweise ist nicht auszuschließen, dass andere Verkehrsteilnehmer im Laufe seiner Flucht oder bereits zuvor gefährdet wurden.

Durch einen Zeugen, welchen die Streife antraf, konnte der Fahrer noch vor seinem Fahrtantritt identifiziert werden.

Das Polizeirevier Weil am Rhein hat nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet Zeugen und mögliche Geschädigte sich unter Telefon: 07621 9797-0 zu melden.

mh FLZ/mt

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761/882-0

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell