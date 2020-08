POL-SI: Auto stößt mit Moped zusammen: Zwei Verletzte - #polsiwi

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Am Donnerstag (13.08.2020) sind zwei Menschen bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Moped und einem Auto verletzt worden. Zur Mittagszeit stieß ein 67-jähriger Autofahrer an der Einmündung In der Stockwiese / Ludwig-Koch-Straße mit dem gleichaltrigen Fahrer eines Leichtkraftrades zusammen. Der Autofahrer war angeschnallt, der Mopedfahrer trug einen Sturzhelm. Sie erlitten jeweils leichte Verletzungen. Der Schaden wird auf rund 8.000,- Euro geschätzt.

