Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein, OT Friedlingen Verstoß gegen die Corona VO

FreiburgFreiburg (ots)

Landkreis Lörrach

Weil am Rhein, OT Friedlingen

Am Samstagnacht, 14.11.2020, gegen Mitternacht wurde das Polizeirevier Weil am Rhein über eine Ruhestörung im Stadtteil Friedlingen in Kenntnis gesetzt. Aus einer Nachbarwohnung wurde laute Musik gemeldet. Beim Einschreiten der Polizei wurden in der betroffenen Wohnung fünf Personen festgestellt, welche jeweils aus unterschiedlichen Haushalten stammten. Die anwesenden Personen wurden wegen Verstoßes gegen die Corona VO angezeigt. Die überzähligen Personen wurden der Örtlichkeit verwiesen.

