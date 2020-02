Polizei Düsseldorf

POL-D: Abgezockt! - Täter "verspielt" seine Freiheit am Tatort - Serieneinbrecher nach Zeugenhinweis festgenommen

Düsseldorf (ots)

Gestern Abend ist der Polizei ein regionaler Serieneinbrecher ins Netz gegangen. Nachdem der 30-jährige Mann Tage zuvor in das Bistro eines Düsseldorfer Stadtbades in Flingern Süd eingestiegen war, erkannte ein Mitarbeiter den Täter beim "Zocken" an einem Spielautomaten in eben diesem Bistro wieder.

Eine Überwachungskamera des Schwimmbades filmte den polizeibekannten Mann in den Morgenstunden des 14. Februar bei dem besagten Einbruch. Anhand dieser Bilder gelang es dem Mitarbeiter den dreisten Einbrecher bei der Rückkehr an den Tatort zweifelsfrei zu identifizieren. Der Einbrecher wurde, noch am Spielautomaten sitzend, durch die alarmierten Polizeibeamten festgenommen. Der Tscheche mit Wohnsitz in Düsseldorf erbeutete bei dem Einbruch Bargeld. Jetzt muss er sich, auch weil ihm mindestens 16 weitere Straftaten (Eigentumsdelikte, Vergehen im Straßenverkehr, Verstöße gegen das BtMG etc.) vorgeworfen werden, vor einem Haftrichter verantworten. Die Ermittlungen dauern an.

