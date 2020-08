Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Graben-Neudorf - Feuer in Fertigungshalle

Graben-Neudorf (ots)

In einer Fertigungshalle der Firma SEW in der Ernst-Blickle-Straße ist in der Nacht zum Freitag gegen 02.35 Uhr aus unklarer Ursache ein Feuer im Ölbad einer Produktionsmaschine entstanden. Zwei Mitarbeiter konnten die Flammen unter Einsatz von Feuerlöschern bis zum Eintreffen der Feuerwehr weitgehend selbst löschen. Sie sind dabei möglicherweise durch Rauchgas leicht verletzt worden und mussten sich daher ärztlich untersuchen lassen. Ein Sachschaden entstand offenbar nicht.

