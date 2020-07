Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Dieses Jahr ist alles anders, Sommerferien sind aber trotzdem -Die Bundespolizei möchte, dass Sie sicher reisen-

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Flughafen München (ots)

Das Schuljahr im Freistaat ist fast vorbei. Corona hat auch in den Schulen, KiTas und Kindergärten Spuren hinterlassen. Für unsere Schüler stehen jetzt aber sechs Wochen ohne Schule oder Home-Schooling auf dem Plan - und damit für viele ein Flug in eins der vielen Urlaubsparadiese weltweit. Der Münchner Flughafen rechnet in diesen Wochen mit knapp 20.000 Starts und Landungen. Die größte Rolle dürfte hierbei der innereuropäische Mittelmeerraum spielen. Die Bundespolizei am Moos-Airport gibt Tipps, damit die Reise nicht schon am Flughafen endet und möglichst sicher, entspannt und vor allem gesund verläuft.

Damit Passagiere am Münchner Airport ihre Urlaubsreise unbesorgt antreten können, haben die Institutionen am Airport ein umfangreiches Maßnahmenpaket zum Infektionsschutz umgesetzt. Damit diese aber greifen, müssen alle an einem Strang ziehen. Beachten Sie also die Maskentragepflicht am Flughafen, die Aushänge und die Bodenmarkierungen, halten Sie Abstand und informieren Sie sich am besten vorab unter <http://www.munich-airport.de/reisehinweise> darüber, was Sie selbst zu einer gesunden Reise beitragen können.

Überprüfen Sie rechtzeitig vor Reiseantritt die Gültigkeit Ihrer Reisedokumente und die aktuellen Einreise- und Pandemieschutzbestimmungen des Ziellandes. Verlassen Sie sich nicht auf Erfahrungen aus zurückliegenden Jahren oder Erzählungen von Nachbarn, Kollegen und Bekannten. Auch Infos von vermeintlichen Experten in den sozialen Netzwerken sollten Sie mit Vorsicht genießen.

Grundsätzlich gilt weltweit: Jede Person benötigt ein eigenes Reisedokument. Die Art der Papiere richtet sich nach dem Reiseziel. Ob Reisepass, Kinderausweis oder Personalausweis benötigt werden, erfahren Sie bei der Botschaft oder dem Konsulat des Ziellandes. In bestimmten Notfällen und unter bestimmten Voraussetzungen kann die Bundespolizei vor Ort am Flughafen gegen eine kleine Gebühr einen Reiseausweis als Passersatz ausstellen. Unerlässlich dafür aber ist, dass Sie den Beamten ihre Identität zweifelsfrei nachweisen können. Dieses Dokument wird jedoch nicht in allen Ländern anerkannt.

Sollten Ihre minderjährigen Kinder mit Verwandten oder Freunden reisen, denken Sie daran, dass alle Erziehungsberechtigten der Reise nachweisbar zugestimmt haben müssen. Das gilt auch, wenn nur einer von zwei Erziehungsberechtigten bei der Reise dabei ist. Am Einfachsten ist es, eine schriftliche Einverständniserklärung mitzuführen, die alle Erziehungsberechtigten unterschrieben haben. Darauf sollten Name, Vornamen und Geburtsdatum des minderjährigen Kindes angegeben werden; außerdem Reisezweck und -ziel, Begleitpersonen, Dauer der Reise sowie Namen und Erreichbarkeit aller Erziehungsberechtigten. Zum Wohl der Kleinen und zum Schutz vor Kindesentziehungen und -entführungen werden Bundespolizisten genauer hinschauen und dies im Einzelfall überprüfen. Im Verdachtsfall werden die Beamten die Ausreise solange untersagen, bis Klarheit über die Beziehung zwischen Kind und Begleiter herrscht.

Große Menschenansammlungen an Flughäfen und Bahnhöfen sind beliebtes Ziel von Dieben. Lassen Sie daher Ihr Gepäck niemals unbeaufsichtigt, auch nicht für kurze Augenblicke. Machen Sie es für Taschendiebe unmöglich, an Ihr Geld und Ihre sonstigen Wertsachen zu kommen. Tragen Sie Geldbörsen und Wertsachen in verschlossenen Innentaschen, in einem Brustbeutel oder einer Gürtelinnentasche dicht am Körper. Halten Sie grundsätzlich genügend Abstand zu anderen.

Aus Sicherheitsgründen achtet die Bundespolizei sowohl an Flughäfen als auch an Bahnhöfen auf sogenannte herrenlose Gegenstände und überprüft diese. Im Einzelfall kann dies den Flug- oder Bahnbetrieb beeinträchtigen, sogar zu Flugversäumnissen führen. Auch deshalb sollten Sie Ihr Gepäck immer im Blick behalten. Melden Sie verdächtige Personen oder Wahrnehmungen der Polizei oder dem Flughafenpersonal.

Zudem sollten Sie aufgrund des gerade in dieser Zeit erhöhten Passagieraufkommens sowie der neu eingeführten Infektionsschutzmaßnahmen und damit möglicherweise einhergehender längerer Wartezeiten in den Terminals genügend Zeit einplanen und frühzeitig am Flughafen sein.

Um das Reisen noch einfacher und schneller zu gestalten, bietet die Bundespolizei Ihnen mittlerweile 79 teilautomatisierte Grenzkontrollgates. Diese sind sowohl an den Ein- als auch an den Ausreisekontrollstellen im Terminal 1, im Terminal 2 sowie im Satellitengebäude installiert.

Grundsätzlich profitieren bereits seit mehreren Jahren volljährige Bürgerinnen und Bürger der EU, der EWR-Staaten, aus Großbritannien und der Schweiz, die im Besitz eines elektronischen Reisepasses (ePass) sind, an diesen EasyPASS-Gates von einer beschleunigten Kontrolle und einer damit verbundenen Verringerung der Wartezeiten. Deutsche Staatsangehörige können auch den neuen deutschen Personalausweis im Scheckkartenformat nutzen. Seit Mitte letzten Jahres kommen auch minderjährige Staatsangehörige der EU, des EWR und der Schweiz, die das zwölfte Lebensjahr vollendet haben, in den Genuss dieses beschleunigten Prozesses. Zudem können Staatsangehörige ausgewählter Nicht-EU-Staaten in einem Probebetrieb die EasyPASS-Gates in den Ausreisekontrollstellen im Terminal 2 und im Satelliten nutzen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.easypass.de.

Natürlich können Sie sich auch bei der Bundespolizei direkt informieren. Der Servicepoint der Bundespolizei am Flughafen München ist unter der Telefonnummer 089/973079888 oder auch per E-Mail (muc.sp@polizei.bund.de) rund um die Uhr zu erreichen. Leider können die Beamten im Service Point der Bundespolizei aufgrund der erhöhten Infektionsgefahr aktuell nicht wie gewohnt für eine persönliche Beratung zur Verfügung stehen. In dringenden Fällen sind aber alle Bundespolizisten im Erdinger Moos jederzeit gerne ansprechbar.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Christian Köglmeier

Bundespolizei Flughafen München

Nordallee 2 - 85356 München-Flughafen

Telefon: 089/97307-9020

E-Mail: bpol.muc.stsoea@polizei.bund.de



Die Bundespolizei am Flughafen München ist mit ihren gut 1.400

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die zweitgrößte

Flughafendienststelle der Bundespolizei in Deutschland. Ihre

polizeilichen Aufgaben umfassen insbesondere den grenzpolizeilichen

Schutz des Bundesgebietes und die Bekämpfung der

grenzüberschreitenden Kriminalität, die Gefahrenabwehr im Bereich der

Bahnanlagen des Bundes und die Sicherheit der Bahnreisenden, sowie

Luftsicherheitsaufgaben zum Schutz vor Angriffen auf die Sicherheit

des zivilen Luftverkehrs. Weitere Informationen erhalten Sie unter

www.bundespolizei.de oder unter oben genannter Kontaktadresse.

Die Bundespolizei in Bayern nutzt für besondere Anlässe auch Twitter.

Werden auch Sie Follower von @bpol_by!

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell