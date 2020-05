Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verdächtiger entwendet Osterkerze nachdem er eine Stunde auf freiem Fuß war (Foto anbei)

Neuss (ots)

Polizisten der Wache Neuss wurden Mittwoch (20.05.), gegen 9:50 Uhr, zur katholischen Kirche an der Jülicher Straße gerufen. Zeugen hatten einen Unbekannten beobachtet, der versucht haben soll, aus dem Altarraum eine Osterkerze zu entwenden. Die Ordnungshüter stellten den Tatverdächtigen in der Nähe der Kirche und staunten nicht schlecht. Bei dem mutmaßlichen Dieb handelte es sich um einen 21-Jährigen, der erst circa eine Stunde zuvor aus dem Polizeigewahrsam entlassen worden war. Er war der Polizei bereits in den frühen Mittwochmorgenstunden (20.05.) an der Augustinusstraße aufgefallen. Der Mann aus Velbert soll dort, laut Zeugenangaben, eine Bushaltestelle mutwillig beschädigt haben.

Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der mittlerweile bekannte 21-Jährige erneut dem Polizeigewahrsam in Neuss zugeführt. Weshalb er versucht hat, die Osterkerze zu entwenden, ist noch unklar. Die auf dem Foto abgebildete Kerze befindet sich nun wieder im Altarraum. Die Ermittlungen gegen den Velberter in beiden Sachverhalten (Sachbeschädigung und Diebstahl) dauern an.

