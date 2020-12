Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Jever vom 04.12. - 06.12.2020

WilhelmshavenWilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden Am Samstagabend, 05.12.2020, gg. 18:05 Uhr, kam es auf der Wangerstraße im Wangerland, im Ortsteil Wiarden, zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Ein 56-jähriger Fahrzeugführer eines VW-Kleinbusses fuhr infolge von Unachtsamkeit auf einen ordnungsgemäß, am rechten Fahrbahnrand, geparkten Audi A3 auf. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.

Einbruchsversuch in eine Fabrikationshalle In der Zeit von Samstag, 05.12.2020, gg. 11.30 Uhr und Samstag, 05.12.2020, gg.19:00 Uhr, versuchten bisher unbekannte Täter eine Nebeneingangstür einer Fabrikationshalle einer Zimmerei, in der Straße Berghamm im Wangerland, aufzuhebeln. Es blieb bei dem Einbruchsversuch.

Hinweise zu dem versuchten Einbruchdiebstahl nimmt das Polizeikommissariat in Jever unter der Rufnummer: 04461/9211-0 entgegen.

