POL-WHV: Pressebericht der Polizei Wilhelmshaven vom 04.12.-06.12.2020

Einbrüche In der Freiligrathstraße kam es am Freitag zu Einbrüchen in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses. Die Täter hebelten die jeweilige Terrassentür auf und verschafften sich so Zugang zu den Wohnungen. Es wurde jeweils Schmuck und Bargeld entwendet. Eine Spurensuche wurde durchgeführt.

Taschendiebstähle / Besonderer Warnhinweis der Polizei Am Samstag kam es in den Mittagsstunden zu zwei Diebstählen von Geldbörsen. Die Tatorte waren zwei Lebensmittelgeschäfte, einmal in der Hundertwasserallee und in der Werftstraße. Hierbei traten die Täter meist unbemerkt an ältere Leute heran und entwendeten ihnen in einem günstigen unbemerkten Moment die mitgeführten Geldbörsen aus den Jackentaschen. Hierbei ergeht nochmals der Hinweis der Polizei, besonders in der jetzigen Vorweihnachtszeit, seien sie achtsam, tragen sie ihre Geldbörse immer nah am Körper und haben sie einen Blick auf ihre Wertgegenstände.

Verkehrsunfall mit Alkoholeinfluss Am Samstag gegen 13:35 Uhr touchierte ein Fahrzeugführer beim Ausparken einen parkenden Pkw in der Schulstraße und entfernte sich anschließend vom Verkehrsunfallort. Ein aufmerksamer Zeuge hatte den Verkehrsunfall beobachtet und verständigte die Polizei. Bei einer Überprüfung des Fahrzeugführers an seiner Halteranschrift konnte festgestellt werden, dass dieser erheblich unter Alkoholeinfluss stand (2,09 Promille). Der Führerschein wurde beschlagnahmt, eine Blutentnahme auf der Dienststelle war die Folge.

Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person und flüchtigem Fahrer Am Samstagabend, gegen 22:53 Uhr, kam ein Fahrzeugführer auf der Kurt-Schumacher-Straße alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Baum. Das Fahrzeug kommt in einem wasserführenden Graben auf der Seite zum Liegen. Der Fahrer flüchtet zunächst vom Verkehrsunfallort und lässt den schwerverletzten Beifahrer im Pkw zurück. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer meldet den Verkehrsunfall bei der Polizei. Die Feuerwehr kann letztendlich den Beifahrer aus dem Fahrzeug bergen, dieser wird schwerverletzt in das Krankenhaus verbracht. Da zu dieser Zeit der Verbleib des vermeintlichen Fahrzeugführers unklar war wurde mit einem erhöhten Kräfteansatz von Polizei, Tauchern der Berufsfeuerwehr und mit Einsatz einer Drohne der nähere Umkreis des Verkehrsunfallortes und dem wasserführenden Graben abgesucht, jedoch ohne Erfolg. Zu einem späteren Zeitpunkt kann der Fahrzeugführer an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Dieser stand unter Alkoholeinfluss. Eine Blutentnahme sowie die Beschlagnahme des Führerscheins waren die Folge.

