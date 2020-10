Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC)(GP)(HDH) Region - Berauschte Verkehrsteilnehmer

Bei Kontrollen und Unfällen am Mittwoch endete die Fahrt für mehrere Personen.

Ulm

(BC) Eberhardzell - Kurz vor 20 Uhr kontrollierten Polizisten einen 28-Jährigen in der Schulstraße. Während der Kontrolle roch es aus dem Auto nach Marihuana und die Beamten hatten den Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Das bestätigte auch ein Drogentest. Bei der Durchsuchung seines Autos fanden die Polizisten einen Beutel mit etwa 46 Gramm Marihuana. Bei einer später durchgeführten Wohnungsdurchsuchung fanden die Polizisten dort nochmals etwa fünf Gramm Cannabis. Er muss sich nun wegen Fahren unter Drogeneinfluss und Besitz von Betäubungsmitteln verantworten. ++++++ 1969541

(GP) Deggingen - Zeugen meldeten gegen 23.30 Uhr einen gestürzten E-Scooter Fahrer im Alten Postweg. Der stürzte wohl in Folge alkoholischer Beeinflussung von seinem Gefährt und verletzte sich dabei. Der Alkoholtest bestätigte, dass der 20-Jährige alkoholisiert war. Er musste eine Blutprobe abgeben. Darüber hinaus hat der junge Mann keinen Führerschein. +++++++ 1969744

Rechberghausen - Auch in Rechberghausen war am Donnerstag kurz nach Mitternacht die Fahrt eines 16-Jährigen beendet. Der stand auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln als Polizisten in der Lorcher Straße auf seinem Mofa anhielten. Er musste eine Blutprobe abgeben und wurde im Anschluss an Erziehungsberechtigte übergeben. +++++++ 1970047

(HDH) Gerstetten - Gegen 21.15 fuhr eine Streifenwagenbesatzung von Dettingen in Richtung Hürben. Vor ihnen fuhr ein Mercedes der in Schlangenlinien fuhr. Sie stoppten das Fahrzeug. Der 42-Jährige stand unter dem Einfluss Alkohol. Das zeigte der Alkomattest. Eine Ärztin nahm dem Mann Blut ab. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. +++++++ 1969357

Die Polizei warnt: Wer berauscht fährt, bringt sich und andere in Gefahr und riskiert seinen Führerschein. Denn Alkohol und Drogen schränken die Wahrnehmung ein, führen zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengen das Blickfeld, beeinträchtigen Reaktion und Koordination. Diese Mischung ist gefährlich.

