Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Betrüger festgenommen

Bückeburg (ots)

(ma)

Ein ehemaliger 43jähriger Bückeburger, den es nun wieder in die Ex-Residenzstadt zurückführte, ist gestern in den Abendstunden von Beamten der Polizei Bückeburg festgenommen worden.

Der 43jährige wurde mit einem Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Münster gesucht, weil ihm Tathandlungen wegen Betruges vorgeworfen werden.

Der Festgenommene verblieb in Absprache mit den Ermittlungsbehörden aus Münster über Nacht in der Gewahrsamszelle und wurde heute Morgen in die Justizvollzugsanstalt Hannover gebracht.

/

