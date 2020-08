Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: 89-jähriger Mann klemmt Ehefrau (76) beim Rangieren ein

Rinteln (ots)

(swe). Am 4.8., 10.15 Uhr, rangiert ein 89-jähriger Mann aus Rinteln mit seine New Beetle Cabrio rückwärts in eine Parklücke und seine Frau befindet sich während dieses Rangiervorgangs hinter dem Pkw. Dabei klemmt der Fahrzeugführer seine Frau zwischen seinem und dem dahinter stehenden Pkw ein, so dass diese an beiden Knien Quetschungen erleidet und der geparkte Pkw beschädigt wird.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Rinteln

Pressestelle

Hasphurtweg 3

31737 Rinteln

Telefon: 05751/95450

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell