Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruch oder Verrichtung der Notdurft?

Rinteln (ots)

(swe). Der Sicherheitsdienst an der ehemaligen Prince-Rupert-School stellte am 4.8. gegen 15.00 Uhr eine weibliche Person in der ehemaligen britischen Schule fest. Man ging vorerst von einem Einbruch aus. Die weibliche Person (60) wurde bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Der aufnehmenden Beamtin erzählte die Frau dann allerdings, dass sie nicht eingebrochen sei, sondern das Objekt lediglich durch eine bereits offen stehende Tür betreten habe, um dort eine Möglichkeit zur Entrichtung ihrer Notdurft zu finden. Jetzt wird gegen die Frau wegen Hausfriedensbruch ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Rinteln

Pressestelle

Hasphurtweg 3

31737 Rinteln

Telefon: 05751/95450

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell