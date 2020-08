Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg/Schaumburg: Erneut Betrugsversuche durch den Enkeltrick

Nienburg (ots)

(Haa) Am Dienstag, den 04.08.2020, kam es in dem Zeitraum zwischen 13:00 Uhr und 14:30 Uhr, in der Region Nienburg/Schaumburg zu sieben Anrufen des sogenannten Enkeltricks. Dabei werden meist lebensältere Personen von Betrügern angerufen, die sich dann als Verwandter, in diesem Fall Enkel oder Enkelin ausgeben. Während des Telefonats wird um Geld gebeten, welches für die unterschiedlichsten Gründe gebraucht wird. Häufig wird die Notlage überspitzt dramatisiert dargestellt, um den Druck auf den Angerufenen noch zu erhöhen. In einem Fall von gestern, rief der Betrüger bei einer 81-Jährigen Frau aus Niedernwöhren im Landkreis Schaumburg an. Er gab sich als ihr Neffe aus und erzählte ihr, dass er einen Verkehrsunfall gehabt habe und jetzt 30.000EUR für die Schadensregulierung bräuchte. Andersfalls verliere er seinen Führerschein. Die Niedernwöhrenerin durchschaute die Betrugsmasche jedoch rechtzeitig und beendete das Telefonat. Im Anschluss wendete sie sich an den Polizei-Notruf. Auch in Nienburg wurden mindestens fünf Männer und Frauen im Alter zwischen 74 und 81 Jahren mit dieser Masche angerufen. Die Bewohnerinnen und Bewohner aus verschiedenen Bereichen der Kreisstadt reagierten alle richtig und legten einfach auf. Gemeinsam mit den Geldinstituten, die ihre älteren Kunden direkt ansprechen, versucht die Polizei seit vielen Jahren, den Betrügern das Handwerk zu legen. "Wir sind froh, dass die Menschen durch unsere stetige Präventions- und Öffentlichkeitsarbeit sensibilisiert und aufmerksam sind", so eine Sprecherin der Pressestelle der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg. "Auch, wenn ein solches Telefonat durch den Angerufenen vielleicht als unwichtig bewertet wird, möchten wir die Bevölkerung bitten, solche Vorfälle unbedingt zu melden. Nur so können wir weiter sowohl präventiv als repressiv tätig werden."

Rückfragen bitte an:

Axel Bergmann

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Presse-und Öffentlichkeitsarbeit

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: +49 5721/4004-107 und +49 5021 9778-104

Fax: +49 5721 4004-250

Mobil: +49 1759324536

Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell