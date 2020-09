Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bergheim: Unbekannter entwendet Spendenbox

Heidelberg (ots)

Am Mittwoch gegen 10:30 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter aus einem Büroraum einer sozialen Einrichtung in der Bergheimer Straße eine Spendenkasse mit mehreren hundert Euro Inhalt. Der Täter betrat unter einem Vorwand die Einrichtung, woraufhin dieser in einem unbeobachteten Moment eine Blechdose gefüllt mit Spendengeldern entwendete und sich unbemerkt entfernen konnte. Eine Angestellte bemerkte sofort, den Diebstahl und verständigte die Polizei. Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach dem Dieb verlief bislang ergebnislos. Der Mann war bereits verschwunden.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 30 Jahre alt, 170 - 175 cm groß, Glatze, mitteleuropäischer Phänotyp, akzentfreies Deutsch, Jeanshose, rotes T-Shirt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-1700 beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu melden.

