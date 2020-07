Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mann mit Holzbrett angegriffen

Wolfstein (ots)

31-Jähriger wird am Ellenbogen und im Gesicht verletzt. Zu Streitigkeiten unter Bekannten kam es am Montagnachmittag. Hierbei griff der 38 Jahre alte Tatverdächtige den Geschädigten mit einem Holzbrett an und schlug ihm mehrmals mit der Faust ins Gesicht. Der Angegriffene wehrte sich und schoss zur Abwehr mit einer Schreckschusspistole in die Luft. Vor dem Eintreffen der Streife hatte sich der Täter bereits entfernt. Der genaue Tathergang muss durch weitere Ermittlungen geklärt werden. |pilek

