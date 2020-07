Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Versuchte Einbrüche in Vareler Innenstadt - Polizei Varel sucht Zeugen

Varel (ots)

Im Zeitraum von Freitag, den 10.07.2020, 18.10 Uhr, bis Montag, den 13.07.2020, 08.40 Uhr, kam es zu zwei versuchten Geschäftseinbrüchen in der Vareler Innenstadt. In beiden Fällen versuchten sich Unbekannte Zutritt zu den Geschäften in der 'Neue Straße' und 'Kleine Straße' durch Aufhebeln der Türen zu verschaffen, scheiterten jedoch.

Der Tatzeitraum für den Versuch in der 'Kleine Straße' kann auf Samstag, den 11.07.2020, 15.00 Uhr, bis Montag, den 13.07.2020, 10.00 Uhr, eingegrenzt werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, ihre Hinweise der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451 9230 mitzuteilen.

