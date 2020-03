Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Eine leicht verletzte Radfahrerin

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat eine 36-jährige Radfahrerin am Donnerstag bei einem Sturz in Bocholt erlitten. Die Bocholterin befuhr gegen 12.00 Uhr den Fischerweg aus Richtung Reusenweg kommend. Beim Linksabbiegen in die Straße Zur Eisenhütte stürzte die Radfahrerin auf dem Schotterparkplatz.

