Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung eines Pkw in Sande - Unbekannte zerkratzen Lack - Polizei sucht Zeugen

Sande (ots)

In der Zeit vom 11.07.2020, 16.00 Uhr, bis 13.07.2020, 05.15 Uhr, wurde in Sande in der Königsberger Straße in Höhe der Hausnummer 1 ein in der dortigen Parkbucht abgestellter Pkw Hyundai rundherum zerkratzt. Der Schaden ist nicht unerheblich, da vermutlich eine Komplettlackierung erforderlich ist. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Sande unter der Rufnummer 04422 684 zu melden.

