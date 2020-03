Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Teures E-Bike gestohlen

Osnabrück (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag- und Mittwochnachmittag wurde im Parkhaus an der Bischofsstraße ein teures E-Bike gestohlen. Das schwarze Pedelec der Marke Riese & Müller, Modell Charger, stand dort auf dem gekennzeichneten Fahrradparkplatz. Hinweise in der Sache nimmt die Osnabrücker Polizei unter der Telefonnummer 0541/327-3203 entgegen.

