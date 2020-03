Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte - Werkzeuge aus Lager entwendet

Bohmte (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch trieben ein oder mehrere unbekannte Einbrecher ihr Unwesen in der Straße Am Teichgraben. Das Lager eines Gewerbebetriebes wurde das Ziel der Täter, sie brachen eine Tür auf und entwendeten mehrere Elektrowerkzeuge. Wer Hinweise geben kann oder wem verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, der meldet sich bitte bei der Polizei in Bramsche unter der Rufnummer 05461 915300.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0152/09399168 ; 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell