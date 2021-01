Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zum wiederholten Male Reifenspuren auf dem Sportplatz

Steinfeld (ots)

Nachdem bereits mutmaßlich in der Nacht vom 15.01.2021 auf den 16.01.2021 der Rasenplatz des Sportvereins in Steinfeld widerrechtlich mit Kraftfahrzeugen befahren wurde, kam es in der Nacht vom 16.01.2021 auf den 17.01.2021 in gleicher Sache zu einer erneuten Meldung an die PI Bad Bergzabern. Es konnten zwei Fahrzeuge dabei beobachten werden, wie sie kreisrund auf dem Rasenplatz drifteten und deutliche Spuren im schneebedeckten Untergrund hinterließen. Erst nach Abtauen des Platzes kann beurteilt werden, inwieweit jeweils ein Sachschaden entstanden ist, der sich schnell auf eine vierstellige Summe belaufen kann.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang auch vor den Gefahren eines bewusst herbeigeführten Kontrollverlustes über das Fahrzeug, welcher entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie Schadensersatzansprüche nach sich ziehen kann.

Die Polizeiinspektion Bad Bergzabern bittet darum, sachdienliche Hinweise zur Identifizierung der Fahrzeugführer unter Telefon 06343/9334-0 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Bad Bergzabern

Telefon: 06343/9334-0



www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell