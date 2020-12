Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Nachtragsmeldung: Lörrach: Vermeintlicher Gasaustritt entpuppt sich als Kabelbrand

FreiburgFreiburg (ots)

Nachtragsmeldung: Nach umfangreichen Überprüfungen und Erdarbeiten konnte durch den Energieversorger festgestellt werden, dass es sich nicht um einen Gastaustritt handelte. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es an einer Verbindung einer Erdleitung zur Stromversorgung zu einem Schmorbrand, wodurch die Isolierung geschmolzen war. Hierdurch entstand eine Geruchsentwicklung und ein Stromausfall. Durch den Energieversorger wurde der Ausfall beseitigt. Die Erdarbeiten dauern an. Die Feuerwehr war mit etwa 50 Einsatzkräften vor Ort.

Erstmeldung: Gasaustritt unbekannter Herkunft - Evakuierung mehrerer Häuser und Wohnungen - PRESSEERSTMELDUNG!!!

Freiburg Lkrs. Lörrach, 79539 Lörrach, Stadtgebiet, Teichstraße

am 20.12.2020, gg. 14.40 Uhr, wurde der Polizei und der Feuerwehr starker Gasgeruch in der Teichstraße in Lörrach gemeldet!

Bei der Überprüfung traf dies auch so zu. Messungen von Energieversorger und Feuerwehr stellten eine vermutliche Leckage in einer Gasleitung fest, deren genaue Örtlichkeit jedoch noch festgestellt werden muss.

Aktuell wird ein größerere Gebäudekomplex geräumt und dessen Bewohner (genaue Anzahl steht noch nicht fest!)evakuiert!

Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es glücklicherweise noch keinerlei Verletzten!

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Thomas Batzel und Jörg Kiefer

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell