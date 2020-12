Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gasaustritt unbekannter Herkunft - Evakuierung mehrerer Häuser und Wohnungen - PRESSEERSTMELDUNG!!!

FreiburgFreiburg (ots)

Lkrs. Lörrach, 79539 Lörrach, Stadtgebiet, Teichstraße

am 20.12.2020, gg. 14.40 Uhr, wurde der Polizei und der Feuerwehr starker Gasgeruch in der Teichstraße in Lörrach gemeldet!

Bei der Überprüfung traf dies auch so zu. Messungen von Energieversorger und Feuerwehr stellten eine vermutliche Leckage in einer Gasleitung fest, deren genaue Örtlichkeit jedoch noch festgestellt werden muss.

Aktuell wird ein größerere Gebäudekomplex geräumt und dessen Bewohner (genaue Anzahl steht noch nicht fest!)evakuiert!

Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es glücklicherweise noch keinerlei Verletzten!

GG/FLZ

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882 0

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell