Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden, LKr Lörrach Heckscheibe eines Audi A 4 mit Nothammer eingeschlagen - Zeugen gesucht -

FreiburgFreiburg (ots)

Im Fecampring in Rheinfelden wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die Heckscheibe eines geparkten Audi A 4 eingeschlagen. Aufgrund der Spurenlage wird davon ausgegangen, dass hierzu ein Nothammer benutzt wurde. Der Sachschaden an dem Audi beträgt ca. 600 Euro. Gegenstände wurden aus dem Fahrzeug nicht entwendet.

Das Polizeirevier Rheinfelden hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07623/74040 mit dem Polizeirevier Rheinfelden in Verbindung zu setzen.

