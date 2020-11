Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Geklärte Verkehrsunfallflucht

WittlichWittlich (ots)

Am Donnerstag, 05.11.2020, gegen 18.30 Uhr, touchierte ein 20-jähriger BMW-Fahrer beim rückwärtigen Ausparken auf dem MC Donalds-Parkplatz in Wittlich gegen einen abgestellten Audi. An dem Audi entstand ein Schaden von ca. 1.800 EUR. Der BMW-Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, konnte aber ermittelt werden. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Gegen den BMW-Fahrer wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Bei den erfolgreichen Ermittlungen waren die Polizei Wittlich und Bernkastel-Kues eingesetzt.

