Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in Einfamilienhaus

DreisDreis (ots)

Am Donnerstag, 05.11.2020, zwischen 13.00 und 14.00 Uhr, drangen bisher unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Bergstraße in Dreis ein. Hierbei erbeuteten die Täter Bargeld und Schmuck, die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt. Hinweise zu den möglichen Tätern und Beobachtungen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeuge werden an die Polizeiinspektion Wittlich (06571/926-0) oder Kriminalinspektion Wittlich (06571/9500-0) erbeten.

Rückfragen bitte an:

Thomas Neumann, PHK

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon: 06571/926-0

Fax: 06571/926-150

piwittlich@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell