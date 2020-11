Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

WittlichWittlich (ots)

Am 04.11.2020 ereignete sich im Bergweilerweg in Wittlich zwischen 12 und 15 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem der Seitenspiegel eines parkenden PKWs beschädigt wurde. Die verantwortliche Person entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Bei verdächtigen Beobachtungen oder Hinweisen bitte an die Polizei Wittlich unter der Telefonnummer 06571/9260 melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wittlich



Telefon: 06571-926-0

www.polizei.rlp.de/pi.wittlich



