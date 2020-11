Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

DaunDaun (ots)

Ein flüchtiger Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs hat in Daun, Prümer Straße, in Höhe der Baustelle der Mehrfamilienhäuser, in dem Zeitraum vom Mo., 02.11.2020, 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr, vermutlich beim Wenden den gegenüber der Baustelle befindlichen Grundstückszaun beschädigt und ist anschließend weggefahren, ohne sich als Verursacher des Schadens zu melden. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Daun, Tel.: 06592-96260.

