Polizei Mettmann

POL-ME: Aufmerksame Zeugen löschen Heckenbrand - Hilden 2011019

Bild-Infos

Download

MettmannMettmann (ots)

Aufmerksame Zeugen verhinderten am Montagvormittag (02. November 2020) die Ausbreitung eines Heckenbrands im Innenhof eines Mehrparteienhauses an der Uhlandstraße in Hilden. Durch die schnell eingetroffene Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Das war passiert:

Gegen 11:20 Uhr meldeten aufmerksame Anwohner der Uhlandstraße in Hilden den Rettungskräften der Feuerwehr einen Heckenbrand in einem Innenhof eines Mehrparteienhauses, welcher die Uhland- sowie die Schützenstraße miteinander verbindet. Bis zum Eintreffen der sofort informierten Feuerwehr führten die Anwohner selbstständig erste Löscharbeiten durch. Die Rettungskräfte löschten das Feuer vollständig und lüfteten eine angrenzende vom Rauch betroffene Wohnung.

Durch den Heckenbrand wurden glücklicherweise keinen Personen verletzt. Der Schaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt.

Im Rahmen der Tatortaufnahme ergaben sich durch Zeugenangaben erste Hinweise auf den Verursacher des Brandgeschehens. Gegen den 17-jährigen Hildener, der angab, aus ungeklärten Motiven den Brand absichtlich verursacht zu haben, wurde ein Strafverfahren wegen Brandstiftung eingeleitet.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell