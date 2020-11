Polizei Mettmann

POL-ME: Erstmeldung: Aktueller Polizeieinsatz am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Velbert - Velbert - 2011020

MettmannMettmann (ots)

Die Kreispolizeibehörde Mettmann bewältigt aktuell einen größeren Polizeieinsatz im Bereich des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB) an der Friedrich-Ebert-Straße in Velbert-Mitte. Dort war am Dienstagmorgen (3. November 2020) gegen 9:40 Uhr in einem Bus der Linie 746 ein verdächtiges Paket entdeckt worden.

Daraufhin wurde der komplette Busbahnhof (ZOB) vorsichtshalber evakuiert und abgesperrt, gleichzeitig leitete die Polizei erste Ermittlungen hinsichtlich der Herkunft und des Inhalts des verdächtigen Paketes ein. Aktuell ist nicht klar, ob tatsächlich eine Gefahr von dem Paket ausgeht, oder ob es unter Umständen versehentlich von einem Fahrgast vergessen wurde.

Zur Klärung des Inhalts hat die Polizei Spezialkräfte des Landeskriminalamtes angefordert. Sobald weitere Erkenntnisse vorliegen, wird die Kreispolizeibehörde Mettmann nachberichten. Gleichzeitig werden die Bürgerinnen und Bürger über die Kanäle der Kreispolizeibehörde Mettmann auf Twitter und Facebook über den aktuellen Einsatz auf dem Laufenden gehalten.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell