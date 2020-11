POL-ME: Beim Rückwärtsfahren Mauer durchbrochen - Langenfeld - 2011015

Polizei Mettmann

MettmannMettmann (ots)

Wie die Feuerwehr der Stadt Langenfeld bereits in einer eigenen Pressemeldung berichtete, kam es am Montagabend (2. November 2020) an der Friedhofstraße in Langenfeld-Mitte zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Auto rückwärts in eine Mauer gefahren war (siehe dazu nachfolgende Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/120060/4751880).

Nach dem Stand der polizeilichen Unfallermittlungen war gegen 18 Uhr ein 80-jähriger Langenfelder rückwärts aus einer Tiefgaragenausfahrt gefahren. Dabei verlor der Mann die Kontrolle über seinen Mercedes krachte schließlich mit hoher Wucht gegen und eine Grundstücksmauer. Glücklicherweise wurde der Mann bei dem Unfall nicht verletzt. Allerdings entstand bei dem Unfall ein hoher Sachschaden an Auto und Mauer, den die Polizei auf eine Summe in Höhe von mindestens 10.000 Euro schätzt.

Da die Mauer drohte, einzustürzen, wurde während der Unfallaufnahme auch die Feuerwehr zur Unterstützung dazu gerufen. Nachdem die Wehrleute die Mauer abgestützt hatten und das Auto von Mauerteilen freiräumten, konnte der Wagen abgeschleppt werden.

