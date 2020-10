Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Unfallflucht mit Folgen in der Koblenzer Straße

Am Mittwoch, 28.10.2020, 15.54 Uhr, wurde der Koblenzer Polizei ein Verkehrsunfall in der Koblenzer Straße gemeldet. Eine Fußgängerin wollte die Straße in Höhe der Hausnummer 109 überqueren, als sich aus Richtung Stadtmitte ein schwarzer Audi näherte. Laut ihren Angaben musste sie zur Seite springen, um nicht überfahren zu werden. Der Fahrer des Pkw hupte und prallte dann anschließend gegen zwei rechts geparkte Fahrzeuge. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle und stellte den Audi rund 100 m entfernt ab. Fahrer und Beifahrer kehrten im Verlauf der Unfallaufnahme zu ihrem Fahrzeug zurück. Hierbei stellte sich heraus, dass beide Personen unter Alkoholeinfluss standen. Es erfolgte eine Blutentnahme. Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 17000 Euro.

