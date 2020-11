Polizei Mettmann

POL-ME: Abschlussmeldung: Polizeieinsatz am ZOB in Velbert beendet - Velbert - 2011021

MettmannMettmann (ots)

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann kürzlich in einer Pressemeldung berichtet hatte, musste die Polizei am Dienstagvormittag (3. November 2020) einen größeren Einsatz am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Velbert bewältigen, weil dort in einem Linienbus ein verdächtiges Paket entdeckt worden war (siehe Pressemeldung OTS 20110020: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4752317).

Aktuelle Fortschreibung:

Gegen 12:30 Uhr konnten Spezialkräfte des Landeskriminalamtes das in dem Bus aufgefundene Paket untersuchen und letztendlich gefahrlos öffnen. Darin enthalten war ein Autoradio, welches zur Reparatur eingeschickt werden sollte und an ein Unternehmen in Velbert adressiert war. Da Kabel aus dem Paket heraushingen, konnte ein gefährlicherer Inhalt bei Einsatzbeginn zunächst nicht ausgeschlossen werden.

Weshalb das Paket unbeaufsichtigt im hinteren Teil des Busses lag, ist jedoch nach wie vor Gegenstand der Ermittlungen. Hierzu wurde inzwischen Kontakt mit dem Versender des Pakets aufgenommen. Diese Ermittlungen dauern nach wie vor an.

Gegen 12:45 Uhr konnten nach Einsatzende alle Sperrungen in dem Bereich des ZOB aufgehoben werden - auch der Busverkehr konnte wieder aufgenommen werden.

