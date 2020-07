Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Einbruch in Handwerkerfahrzeug

Bramsche (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag in der Von-Kleist-Straße ein Handwerkerfahrzeug aufgebrochen und dabei zahlreiche Werkzeuge mitgenommen. Die Täter öffneten auf noch ungeklärte Weise die verschlossenen Hecktüren des in einer Grundstückszufahrt abgestellten hellblauen Mercedes Sprinters und bedienten sich dann an den darin befindlichen Elektrowerkzeugen der Marke Makita. Wem verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, die mit der Tat im Zusammenhang hängen könnten, meldet sich bitte bei der Bramscher Polizei unter 05461/915300.

