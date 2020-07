Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen: Einbruch in leerstehende Gaststätte

Dissen (ots)

In der Nacht zu Donnerstag sind Unbekannte in die leerstehende Gaststätte an der Frankfurter Straße eingebrochen. Die Täter öffneten von der Straße Donnerbrink her kommend den Grundstückszaun, drangen in der Folge gewaltsam in das Gebäude ein und sahen sich in den Räumlichkeiten nach Wertgegenständen um. Ob sie dabei fündig wurden, ist momentan noch unklar. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten, meldet sich bitte bei der Polizeistation in Dissen. Telefon: 05421-921390.

