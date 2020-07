Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm - Wohnungseinbruch

Belm (ots)

Unbekannte verschafften sich am Donnerstagnachmittag Zutritt zu einem Mehrparteienhaus an der Frankfurter Straße. In der Zeit von 15 bis 17 Uhr brachen sie eine Wohnung im Obergeschoss auf und stahlen Unterhaltungselektronik und Schmuck. Mit ihrer Beute flüchteten der oder die Täter in unbekannte Richtung. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Osnabrück, Telefon 0541/327-2215.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell