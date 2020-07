Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg - Zeugen nach Automatenaufbrüchen gesucht

Bad Iburg (ots)

In der Nacht zu Donnerstag gerieten mehrere Automaten ins Visier von Unbekannten. Der oder die Täter brachen in der Niedersachsenstraße, der Straße Am Freden und am Charlottenburger Ring Zigarettenautomaten, und in der Bergstraße einen Forell-o-Mat auf. Sie erbeuteten Bargeld und flüchteten unerkannt. Die Polizei in Bad Iburg bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 05403/796690 entgegengenommen.

