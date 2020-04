Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0255 --Verstärkte Polizeikontrollen am Wochenende--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen Zeit: 24.4.20

Seit Anfang der Woche sind einige Beschränkungen, die es aufgrund der Corona-Pandemie im Alltag gab, gelockert worden. Die Polizei weist in diesem Zuge darauf hin, dass die Vorgaben der Rechtsverordnung weiterhin gelten und ist deshalb am Wochenende verstärkt im Stadtgebiet präsent.

In den vergangenen Wochen kontrollierte die Polizei Bremen die Einhaltung der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus. Aus Sicht der Polizei hielt sich der überwiegende Teil der Bevölkerung an die Vorgaben und Regeln. Seit Anfang der Woche gibt es einige Lockerungen, so dürfen beispielsweise bestimmte Geschäfte wieder öffnen. Trotzdem ist es immer noch wichtig, dass die Abstands- und Hygieneregeln von den Menschen unbedingt eingehalten werden. Die Rechtsverordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Coronavirus gilt nach wie vor. An diesem Wochenende wird die Polizei Bremen die Einhaltung dieser Vorschriften im gesamten Stadtgebiet verstärkt kontrollieren und appelliert deshalb erneut:

Bitte halten Sie sich an die Maßnahmen im Sinne der Rechtsverordnung, binden Sie nicht unnötig Polizeikräfte. Halten Sie Abstand zueinander und bewegen Sie sich nur einzeln oder mit Menschen aus Ihrem Haushalt oder maximal einer weiteren Person im Freien. Wenn Sie zu Hause bleiben können, dann tun Sie das auch. Es kommt auf jeden einzelnen an. Schützen Sie ihre Gesundheit und die der Menschen in Ihrer Umgebung.

