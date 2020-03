Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Brand eines ehemaligen Pferdestalls

Bocholt (ots)

Am Freitag gegen 06:35 Uhr rückten Kräfte der Feuerwehr aus um einen Brand eines ehemaligen Pferdestalls in Bocholt zu löschen. Der Stall aus Holz am Beltingshof brannte aus ungeklärter Ursache komplett nieder. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 10.000 Euro.

