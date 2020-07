Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Schwarzes Auto nach Unfallflucht im Fledder gesucht

Osnabrück (ots)

Die Polizei ermittelt derzeit in einer Unfallflucht, die sich am Donnerstagnachmittag in der Carl-Lüer-Straße ereignete. Ein unbekannter schwarzer Pkw fuhr gegen 14.35 Uhr in Richtung der Straße Doppheide und geriet dabei über die Fahrbahnmitte in den Gegenverkehr. Um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu vermeiden, musste die Fahrerin eines blauen Opel Corsa ausweichen und prallte dabei gegen einen auf dem Seitenstreifen abgestellten Lkw-Anhänger. Sowohl der Opel als auch der Anhänger wurden dabei erheblich geschädigt, der Unfallverursacher hielt nicht an und fuhr einfach weiter. Hinweise in der Sache nimmt der Unfalldienst der Osnabrücker Polizei unter 0541/327-2215 entgegen.

