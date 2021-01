Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim bei Landau - Diebstahl aus PKW

Landau (ots)

PKW

Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 13./14.01.2021, in der Anne-Frank-Straße in Herxheim aus einem Auto Bargeld und eine EC-Karte gestohlen. Das Fahrzeug stand über Nacht in der Einfahrt des Hauses beim geschädigten Fahrzeughalter. Der PKW war nach Angaben des Fahrzeugbesitzers verschlossen. Aufbruchsspuren waren keine festzustellen. Zeugen, die in der Nacht zum Donnerstag in der Anne-Frank-Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 06341/2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

