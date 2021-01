Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lustadt- Einbruch in Rathaus

Lustadt (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (14./15.01) sind bislang unbekannte Täter in das Rathaus in Lustadt eingebrochen. Im Gebäude verursachten die Einbrecher hohen Sachschaden. Sie hebelten nämlich mehrere Schränke und Türen auf, die dadurch massiv beschädigt wurden. Die genaue Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Auch ob die Einbrecher etwas erbeutet haben, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden

